Perturbação, furtos e tráfego na orla marcam primeira semana de Operação Veraneio

Talise Freitas

A primeira semana de Operação Veraneio (OV) no Balneário Rincão é considerada tranquila pela Polícia Militar, que reforça o litoral desde quinta-feira da semana passada. Nenhum grave fato havia sido registrado até ontem. Conforme o sargento Nazareno Cardoso, operador da Central de Emergências do balneário, as ocorrências até o momento são rotineiras.

"São ocorrências de perturbação de sossego por conta do som alto, das festas e furtos a residências. Esperamos um agito maior para o fim de semana, mas a PM está com um grande efetivo", ressalta. Os flagrantes de veículos à beira-mar também têm feito parte dos registros da PM, que já realizou notificações, apesar de placas indicarem a proibição de acesso à orla.

"A fiscalização está bastante rigorosa", alerta o sargento. Assim como o Balneário Rincão, outros balneários da região estão com reforço no policiamento durante a OV que terá ainda um acréscimo no efetivo neste fim de semana, devido à virada de ano, quando deve registrar o maior número de visitantes na temporada.