Perseguição resulta em feridos e na captura de foragido

Talise Freitas

Uma perseguição na madrugada de ontem resultou em feridos, dentre eles, policiais militares, na captura de um foragido e na recuperação de um veículo furtado. Uma guarnição fazia rondas no Bairro Quarta Linha, em Criciúma, quando avistou um veículo Monza, que fugiu. Apoio, incluindo das guarnições de Forquilhinha e Araranguá, foi deslocado, porém, em um primeiro momento, o carro não foi mais visto.

Em seguida, o Monza foi visualizado novamente realizando manobras perigosas no Bairro Verdinho, onde mais uma vez o condutor não obedeceu a ordem de parada fugindo dos policiais em direção a BR-101, pelo Bairro Quarta Linha sentido Maracajá. Em alta velocidade, o carro invadiu a contramão, batendo de frente em um veículo Gol e em uma viatura, de forma proposital, que seguiam sentido contrário pela rodovia federal. Dois soldados sofreram lesões leves.

Após a colisão, um dos ocupantes do Monza fugiu em direção a um matagal, não sendo mais encontrado, restando três ocupantes, como o motorista e duas caroneiras. O condutor foi identificado como sendo Maicon Patrício Guimarães, de 26 anos, que chegou a ficar com parte do corpo preso às ferragens e estava com mandado de prisão ativo pelo crime de furto.

Além disso, ele confessou ter furtado recentemente o Monza da região do trilho, no Bairro Pinheirinho. Uma chave micha estava ainda na ignição. Em buscas no carro, os policiais também encontraram uma porção pequena de crack. Os ocupantes dos veículos envolvidos sofreram apenas ferimentos leves, mas foram encaminhados aos hospitais da região.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF), o Corpo de Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também foram mobilizados na ocorrência.