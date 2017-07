Perseguição acaba em grave acidente

Francine Ferreira

Uma perseguição iniciada no Bairro Demboski, em Içara, no fim da noite de ontem, acabou em colisão entre pelo menos três automóveis e resultou em quatro pessoas feridas. De acordo com informações preliminares do tenente Apotia, da Polícia Militar, em entrevista ao repórter Jotha Del Fabro para a Rádio Som Maior, o fato iniciou por volta das 23h30min, quando, depois de um furto a residência, viaturas da PM iniciaram o acompanhamento e posterior perseguição pela Avenida Centenário a um Fiat Strada branco, conduzido pelo autor do crime. Já na área central de Criciúma, no cruzamento com a Rua Dolário dos Santos, o veículo colidiu com outros dois carros. Com a batida, quatro pessoas se feriram, dentre elas o envolvido no crime, resgatado com ferimentos graves. Na Fiat Strada foram encontrados diversos bens roubados anteriormente na residência, como móveis, televisores e até roupas.

Foram acionados o Corpo de Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel (Samu), uma vez que pelo menos uma pessoa ficou presa às ferragens. Guarnições da PM de Criciúma e Içara também estiveram mobilizadas na ocorrência com ao menos oito viaturas.

A ação chamou a atenção de quem passava pelo local e dezenas de pessoas se aglomeraram para assistir ao resgate.

O trânsito na Avenida Centenário ficou paralisado no sentido Centro / Bairro Pinheirinho por conta do acidente.