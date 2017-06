Pena para dupla que cometeu seis roubos sequenciais é mantida

Talise Freitas

O Tribunal de Justiça de Santa Catarina (TJSC) manteve a pena, sentenciada pela juíza da 2ª Vara Criminal da Comarca de Criciúma, Débora Driwin Rieger Zanini, em 31 de outubro, contra dois assaltantes que promoveram uma sequência de assaltos na região no ano passado. O recurso, alegando falta de provas, foi negado pelo TJSC.

Júlio César Eisermann Queiroz foi condenado a oito anos e três meses de reclusão em regime fechado. Já Rodrigo da Silva Américo, a 11 anos de dois meses, também em regime fechado, por conta da reincidência criminal. A sentença é referente a roubo duplamente qualificado, pelo emprego de arma e concurso de pessoas, por seis vezes.

O primeiro crime foi registrado na noite de 23 de fevereiro de 2016, quando a dupla foi até um bar, no Bairro Presidente Vargas, em Içara, e roubou a moto de um homem, que estava em frente ao estabelecimento. Eles ainda levaram a carteira da vítima.

Em fuga para Criciúma com o veículo roubado, poucas horas depois, já na madrugada do dia 24, os criminosos interceptaram uma motorista, quando um deles apontou a arma de fogo contra a janela do carro da vítima, que trafegava pela região do Bairro Primeira Linha, e roubaram um celular e uma bolsa.

Conforme os autos processuais, pouquíssimo tempo depois, Júlio César e Rodrigo, ainda de moto, assaltaram um posto de combustíveis na Rua Marechal Deodoro, na área central de Criciúma. A dupla roubou R$ 886. Na sequência, os dois assaltaram novamente um posto de combustíveis, dessa vez na BR-101, no Bairro Quarta Linha, roubando R$ 900.

Por último, eles cometeram dois crimes seguidos, um contra uma churrascaria anexa a um posto de combustíveis, na BR-101, em Maracajá, e outro tendo como vítima o frentista, quando pararam para abastecer a moto usada nas ações.

"Enquanto isso, um deles, que ficou na motocicleta, pagou R$ 40 pelo combustível ao frentista, o qual, desconfiado que algo estranho acontecia, foi em direção ao banheiro. Porém foi seguido pelo criminoso, que, no interior do banheiro, colocou uma arma de fogo na boca do frentista roubando os R$ 40 recém pagos", detalha o processo.

A dupla foi presa pela Polícia Militar em um bar, na Rodovia SC-445, na Lagoa dos Freitas, em Balneário Rincão, no início do dia. Os militares avistaram a moto roubada, estacionada em frente ao estabelecimento, e já tinham conhecimento da sequência de assaltos, realizando, então, a abordagem. Um deles ainda reagiu. Os militares apreenderam uma pistola nove milímetros israelense, dois carregadores, 32 munições intactas, celulares, a bolsa da mulher e pouco mais de R$ 2 mil provenientes dos assaltos.

O argumento dos acusados, de que não há provas suficientes da autoria e materialidade, foi rechaçado pela 2ª Câmara Criminal do TJSC em decisão unânime.

"O contexto probatório, portanto, revela extreme de dúvidas a autoria dos crimes de roubo descritos na denúncia, não havendo falar em absolvição, uma vez que as provas são suficientes para autorizar a manutenção do decreto condenatório em desfavor dos réus", contextualizou o desembargador Volnei Celso Tomazini, relator da matéria. O TJSC constou ainda que palavra dos policiais que atenderam a ocorrência, somada à das vítimas e demais testemunhas, corroboraram.