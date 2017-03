Pelo quarto ano, temporada não registra morte por afogamento em áreas guarnecidas na região

Talise Freitas

Com o encerramento da Operação Veraneio 2016/2017 da corporação no domingo, o Corpo de Bombeiros já tem motivos para comemorar com o balanço relacionado ao número de óbitos por afogamento em áreas guarnecidas por salva-vidas.

Conforme o tenente Samuel Ambrósio, do Corpo de Bombeiros de Içara, este é o quarto ano consecutivo em que não há nenhum registro na região do 4º Batalhão de Bombeiros Militar, que compreende desde Balneário Rincão a Passo de Torres. Em contrapartida ao dado positivo, foram oito óbitos por afogamento em local desguarnecido no mar, como também em rios, lagoas e até em piscina.

"A orientação é de procurar sempre áreas guarnecidas, ficando próximo a postos, não ingerir bebida alcoólica e nem banhar-se após comer algo muito pesado. Respeitar também as bandeiras de sinalização e procurar estar no horário das 8h às 20h, quando nossos guarda-vidas estão atuando. No caso de locais particulares é obrigatório ter um guardião de piscina ou mesmo um responsável pela segurança", orienta.

Ainda na região foram mais de 100 mil prevenções por parte dos guarda-vidas, como uma chamada de atenção, orientação, advertência e um apito para se retirar de um local de risco, por exemplo. "Ou seja, ações realizadas pelos nossos guarda-vidas em toda a faixa de areia", completa o tenente. Também foram quase 40 mil ocorrências envolvendo queimaduras por águas-vivas.

Vandalismo

nos postos

Um empecilho, não inédito, mas que voltou a chamar atenção nesta temporada, que começou com um pré-trabalho ainda em 12 de novembro, mais de um mês antes das outras corporações, como a Polícia Civil e a Polícia Militar, está relacionado aos atos de vandalismo. "Nosso guarda-vida já tem um serviço bastante puxado. São 12 horas por dia de fiscalização intensa, faça chuva, faça sol. As depredações e até queimadas acabam prejudicando a condição de trabalho do profissional, tornando-a insalubre", aponta o oficial.

Ao todo, foram quatro postos salva-vidas incendiados nos últimos meses. Três deles em Balneário Rincão, sendo dois no fim do ano passado e um na última quarta-feira. Outro caso foi registrado, também no ano passado, em Balneário Morro dos Conventos, em Araranguá. Depredações e até retiradas de placas da corporação também foram registradas.

"Havia placas, incluindo da Prefeitura, de local impróprio, que foram arrancadas na Lagoa do Jacaré, no Rincão, onde foi registrado um óbito. Em um caso em Balneário Arroio do Silva, também com registro de morte, havia placas indicando que o local não era apropriado para banho. Agora foi colocado um posto salva-vidas lá", conta.

Conforme informações da assessoria de imprensa do Corpo de Bombeiros, na temporada de verão do ano passado, em todo o Estado, foram registradas seis mortes por afogamento em áreas monitoradas. Neste ano foram três mortes em Santa Catarina.

Saldo negativo que serve de alerta

A oitava morte por afogamento durante a temporada na área de abrangência do 4º Batalhão de Bombeiros Militar, em área desguarnecida, foi registrada na quinta-feira da semana passada, no Rio Araranguá. Um adolescente de 15 anos, ao fugir de uma clínica de reabilitação, onde havia ingressado por conta própria, morreu ao tentar atravessar o rio.

O corpo dele foi encontrado no sábado há um quilômetro de onde havia entrado na companhia de um amigo, que conseguiu retornar à margem.

O último registro antes deste caso ocorreu ainda em janeiro, quando o morador da região da Santa Luzia, em Criciúma, Diógenes de Jesus, de 40 anos, veio a óbito, no Balneário Argeu, em São Bento Alto, em Nova Veneza. A vítima mergulhou nas proximidades de uma barragem, quando não conseguiu retornar mais à superfície.

Na semana anterior a este óbito, Davenir Carvalho Pereira, de 69 anos, morreu afogado enquanto pescava em Praia Grande, no Extremo Sul. A vítima escorregou e caiu em um rio.

Na tarde de 6 de janeiro, duas mortes ocorreram. Um dos casos na Lagoa do Jacaré, em Balneário Rincão, tendo como vítima Abraão Borba, de 42 anos, e outro na Praia da Meta, em Balneário Arroio do Silva, vitimando Cristiano Fernandes, de 33 anos, que chegou a ser socorrido, porém não resistiu e veio a óbito no hospital. Essas são as duas ocorrências citadas pelo tenente Samuel onde havia sinalização indicando que os locais não eram adequados para banho.

Outros dois óbitos por afogamento foram registrados ainda em dezembro do ano passado, sendo que as vítimas eram adolescentes e se afogaram em rios. Um dos casos aconteceu no Rio São Jorge, em Maracajá, vitimando um menor de 17 anos, e o outro em Siderópolis, no Balneário Fontanella, tendo como vítima um garoto de 15 anos.

Também em dezembro houve uma fatalidade. O pequeno João Miguel dos Santos, de somente um ano e oito meses, morreu afogado ao cair na piscina de fibra de casa, na localidade de Linha Cabral, em Morro da Fumaça.

Casos de suicídio mediante afogamento, que tiveram registros nos últimos meses, não fazem parte desta estatística, portanto não serão computados nesta tipificação.