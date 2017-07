Pelas redes sociais, um novo aliado no combate ao crime

Francine Ferreira

O objetivo é intensificar a aproximação com a comunidade e, consequentemente, fortalecer o combate ao crime. Para tanto, é preciso se adequar às novas tecnologias e torná-las aliadas nas tentativas de repressão imediata de delitos. Desta forma, o 9º Batalhão de Polícia Militar (BPM) de Criciúma, através da Companhia de Policiamento Tátito (CPT), lançou um número de WhatsApp exclusivamente para receber denúncias da sociedade: (48) 99698-1695.

De acordo com o subcomandante da CPT, tenente Giovanni Fagundes, que é o responsável por receber essas denúncias, a intenção é adequar os serviços da Polícia Militar às mudanças que a sociedade vem enfrentando. “Qualquer cidadão que tenha informações sobre algum crime pode nos repassar que recebemos o relato e averiguamos a situação e, se for necessário, partimos para a ação. Pode ser denúncias sobre os mais diversos assuntos, como tráfico e posse de drogas, foragidos, porte e posse de arma de fogo e veículos furtados ou roubados”, argumenta.

A garantia é de sigilo total em relação à identidade de quem fornecer informações. “Não existe trabalho na Polícia Militar e no setor de segurança pública sem o apoio dos cidadãos. Como percebemos que no WhatsApp há interação e troca de mensagens praticamente durante todo o dia e em vários grupos, resolvemos nos adequar para facilitar a comunicação daqueles que, muitas vezes, têm medo de denunciar de outra forma”, explica o tenente.

O comandante do 9º BPM, tenente-coronel Evandro Fraga, ressalta que as denúncias não serão objetos de investigações da PM, uma vez que esta atividade é responsabilidade da Polícia Civil, que possui o 181 para a finalidade. “O nosso número é para podermos prevenir e responder ao crime de forma repressiva e imediata. Estas informações são úteis para estabelecermos o que chamamos de Prevenção Situacional do Crime. O padrão do crime direciona a atividade policial e a nossa gestão é baseada em informações e análises criminais”, acrescenta.

Além disso, para situações de emergência as pessoas devem continuar ligando para o número 190. “Este contato de WhatsApp serve para quem quiser registrar alguma suspeita de crime ou fato consumado, como um veículo suspeito que apareceu próximo à sua casa ou alguma atividade envolvendo uso e tráfico de drogas, por exemplo. Ainda não conseguimos manter um atendimento durante 24 horas por dia, mas respondemos a todos os registros que chegam”, garante o subcomandante.

Podem encaminhar denúncias para este número, moradores de municípios inseridos na área de abrangência do 9º BPM: Criciúma, Forquilhinha, Nova Veneza, Siderópolis e Treviso. Segundo o tenente Giovanni, em duas semanas de utilização, pelo menos quatro veículos foram recuperados e duas prisões por tráfico de drogas foram efetuadas com denúncias que chegaram pelo WhatsApp. “Queremos aproveitar o crescimento das redes sociais para evoluir ainda mais o trabalho da PM. Contamos com a participação de todos que queiram, como nós, atuar pela diminuição da criminalidade na região”, finaliza.