Pais esquecem filho e acionam a polícia

Talise Freitas

A Polícia Militar foi mobilizada para uma suposta ocorrência de sequestro, na manhã de ontem, em Içara, porém tudo não passou de um engano, especificamente um esquecimento. É que familiares de um menino de dez anos notaram que o garoto havia desaparecido no momento em que estavam em um supermercado, em Balneário Rincão.

Porém o menino acabou sendo encontrado pela PM em um posto de combustíveis no Bairro Vila Nova, em Içara, onde os pais haviam passado anteriormente e não notaram que o filho tinha saído do carro e entrado na loja de conveniência, nem mesmo a ausência dele no banco de trás do carro no trajeto até o supermercado.

O fato ganhou repercussão e mobilização nas redes sociais, onde alguns chegaram a informar que o menino havia sido levado por ocupantes de um veículo escuro.