Pais de alunos elogiam trabalho de agentes de trânsito de Içara

Lucas Renan Domingos

Pais e responsáveis de alunos da escola Lúcia de Lucca, no Bairro Jardim Silvana, em Içara, estão satisfeitos com o trabalho realizado pelos agentes de trânsito do município durante as entradas e saídas do período letivo da escola. Eles auxiliam as crianças durante a travessia da faixa de pedestre e orientam os pais sobre pequenos cuidados que devem ser tomados quando deixam seus filhos na escola.

“A gente realmente tem que elogiar essa preocupação que os agentes tem com as crianças. Ali tem uma faixa de pedestres e duas lombadas, mas alguns motoristas acabam não respeitando e colocando os alunos em situação de risco. Com os agentes aqui, nos sentimos mais tranquilos”, afirmou o avô de uma aluna da escola, Laércio Cardoso.

O coordenador dos agentes de trânsito de Içara, Filipe Gilon, confirmou as ações realizadas pelos agentes e explica que os trabalhos são feitos também em outras escolas do município e agradece reconhecimento dos moradores.

“Essas ações são realizadas desde 2016 em parceria com as escolas e associações de moradores. Como nosso efetivo não é muito grande, nos revezamos entre as escolas para atender o máximo de comunidades possível. Não são todos os dias que recebemos elogios. Quando recebemos um retorno positivo, ficamos mais motivados em realizar nosso trabalho em prol da população”, enfatizou o Gilon.

O coordenador acrescentou ainda que, além de ajudar as crianças e coordenar o trânsito nas entradas e saídas das escolas, eles orientam os pais sobre os cuidados a serem tomados ao deixar um aluno na escola. “São atitudes simples que podem fazer toda a diferença. Alguns pais levam as crianças até a entrada, mas alguns acabam deixando o filho na rua e saem com pressa para trabalhar. Nesses caos o ideal é que estacione o carro já do lado da rua onde está a calçada da escola, assim evita que a criança faça a travessia”, orientou.