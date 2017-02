Pai e filho são detidos com crack pela PM no Rincão

Talise Freitas

Um homem de 52 anos e o filho dele, um adolescente de 17 anos, foram detidos ontem pelos policiais militares da Rondas Ostensivas com Apoio de Motocicletas (Rocam), na Lagoa dos Freitas, em Balneário Rincão. O menor foi apreendido com 21 pedras de crack que estavam em um recipiente de balas após ser flagrado pela guarnição dispensando algo suspeito. Porém, os policiais passaram por ele disfarçadamente, ficando em um lugar escondido, mas, quando o garoto recolheu algo do chão, foi então realizada a abordagem.

Com apoio do Pelotão de Patrulhamento Tático (PPT), as guarnições se deslocaram até a casa do menor, onde ele mora com o pai, sendo encontradas mais 136 pedras da mesma droga. Os entorpecentes, de variados tamanhos, estavam já embalados para a venda. Foram apreendidos ainda R$ 373. Pai e filho, conforme a PM, já têm passagens policiais, incluindo por tráfico de drogas. A guarnição chegou ao local após denúncias da prática criminosa.