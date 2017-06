Ostensividade da PM reduz furtos em Morro da Fumaça

Talise Freitas

Após registrar um aumento no número de furtos no mês passado, uma queda acentuada deste tipo de crime foi registrada no início deste mês em Morro da Fumaça. Na última quinzena de maio foram registrados 17 furtos, entretanto, nos 15 primeiros dias deste mês, o número baixou para nove, uma redução de 47%, segundo a Polícia Militar.

Para o comando da PM do município, as variações são normais, principalmente por se tratar de números poucos expressivos, um aumento ou diminuição significa bastante em termos percentuais.

"Entretanto, neste caso específico, notamos que as operações efetuadas no município fizeram a diferença. Foram 15 dias de operações barreira, varredura e saturação, além de prisões de traficantes e apreensão de drogas", coloca o sargento Tiago Jacoby. Os trabalhos ostensivos contaram com o apoio do efetivo do Pelotão de Patrulhamento Tático (PPT) e das Rondas Ostensivas com Apoio de Motocicletas (Rocam), ambos de Içara.

"As operações seguirão ao longo do ano, seguindo desde o centro do município até os bairros mais afastados", adianta o comandante.