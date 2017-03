Operação Veraneio é a mais tranquila da década

Talise Freitas

Avaliada sempre como uma época bastante turbulenta na segurança pública, a Operação Veraneio (OV) 2016/2017, que começou no dia 22 de dezembro e encerra hoje, é considerada pelas autoridades policiais como sendo a mais tranquila da década no Balneário Rincão.

O efetivo reforçado é apontado como fator determinante para o saldo positivo. "Tanto na Polícia Civil quanto na Polícia Militar. Trabalho na OV há sete anos e com certeza esta foi a mais tranquila de todas", afirma o delegado Márcio Campos Neves, que esteve à frente da Polícia Civil na terceira etapa dos trabalhos.

"Além dos reforços, também tivemos o importante apoio do Serviço Aeropolicial (Saer), com sobrevoos diários no litoral, o que inibe muito. Foi uma temporada bastante positiva", também atribui o delegado regional da AMREC, Juarez de Souza Medeiros. A avaliação é a mesma para o comandante da 6ª Região de Polícia Militar, responsável pelos 27 municípios da AMREC e da AMESC, coronel Cosme Manique Barreto. "Não tivemos graves problemas", aponta, neste caso, avaliando toda a região de abrangência.

Foram 78 policiais militares a mais para guarnecer o litoral. Desses, 34 em Balneário Rincão, 26 em Balneário Arroio do Silva, 12 em Balneário Gaivota e seis em Passo de Torres. Houve ainda um incremento em ocasiões especiais, que geraram ainda maior movimentação, como a virada de ano e o Carnaval, que foram considerados pacíficos.

O delegado Márcio ressalta que, além do efetivo já existente na Delegacia do Rincão, com dois agentes, foram deslocados mais dois agentes e um escrivão, além do reforço de dois policiais civis recém-formados que vieram da Capital exclusivamente para a OV do Rincão. "Para se ter uma ideia, é o mesmo número da minha equipe na Divisão de Investigação Criminal (DIC) de Criciúma. Deu para fazer um trabalho muito bom. A Polícia Militar também ajudou muito, com o policiamento ostensivo e as constantes blitze realizadas nas entradas e saídas do balneário. A polícia estava muito bem estruturada", expõe a autoridade policial.

Para o delegado, a terceira etapa foi a que concentrou os casos mais graves, como dois homicídios, tendo como vítimas um adolescente de 16 anos e um jovem de 20 anos, ambos com passagens policiais, uma tentativa de assassinato e um assalto, quando uma mulher de 29 anos, que saía da orla na Zona Norte, foi abordada por um criminoso armado com uma faca e obrigada a entrar no próprio carro com ele. A vítima conseguiu fugir pulando do carro em movimento. A PM, em rondas em Içara, prendeu o assaltante e recuperou o carro roubado.

"Um dos homicídios tem uma linha passional. Três adolescentes se apresentaram na delegacia confessando o crime. O mandante seria um traficante. A vítima teria sido espancada até a morte porque teria se envolvido com uma ex-namorada dele. O outro está relacionado ao tráfico de drogas, sendo que a vítima saiu de Forquilhinha e foi assassinada aqui. A tentativa de homicídio envolveu uma discussão por conta de uma dívida de R$ 1 mil, ou seja, apesar de terem sido registrados nessa época, não estão relacionados a ocorrências típicas da temporada, por conta das festividades, por exemplo,", observa. "Já o assalto foi rapidamente resolvido com a prisão em flagrante do criminoso por parte da PM", emenda.

O delegado Eduardo de Mendonça, de Forquilhinha, foi o responsável pela primeira etapa da OV, que registrou de mais grave um assalto na orla, quando três jovens foram roubadas por dois criminosos. O delegado Vitor Bianco Júnior, da DIC de Criciúma, comandou a segunda etapa. Outro fato que chamou atenção ocorreu nesta, quando dois criminosos roubaram dois casais e um deles, de 22 anos, estuprou duas garotas, de 17 e 19 anos, na orla da Zona Sul. Os dois envolvidos estão presos e já foram denunciados pelo Ministério Público (MP) de Içara por roubo e duplo estupro, no caso do mais novo, e constrangimento ilegal.

"Fora isso, as ocorrências foram relacionadas a arrombamentos seguidos de furtos em residências, com aumento agora no fim, pois muitos veranistas já deixaram suas casas. E também os registros típicos da temporada, como perturbação do sossego por conta de som alto. Também ocorreram casos de violência doméstica, mas não sabemos se aumentaram ou diminuíram ou se são as mulheres que estão denunciando mais, indo atrás de seus direitos e tomando mais coragem por conta da credibilidade. Há aqueles casos envolvendo problemas de família e que não é a polícia quem vai resolver", enumera.

Outro dado que pode ser considerado histórico já foi divulgado na semana passada pelo Jornal A Tribuna, quando o Carnaval não registrou nenhuma morte violenta na Região Carbonífera.

Cidades mais guarnecidas

A maior polêmica da OV local chega hoje ao fim. Retornam e se fixam na região os 40 soldados formados em dezembro que foram deslocados para atuar nas praias da região de Laguna e Imbituba em dezembro. Com o deslocamento, já que o comando local contava com esses 40 militares para incrementar a temporada na região, policiais já fixados ao efetivo das cidades tiveram que ser remanejados, prejudicando o policiamento nos municípios.

Dos 78 militares mobilizados para a OV, 30 foram os soldados recém-formados e o restante, o efetivo já ativo. Dos 70 formados no fim do ano, 30 ficam para distribuição no 9º Batalhão de Criciúma, 20 para a Guarnição Especial de Içara (Geic) e 20 para o Vale do Araranguá, para complementar o 19º Batalhão.

"Contando com o acréscimo e com a volta dos policiais deslocados para apoio em outros municípios por conta da Operação Veraneio, só Criciúma ganhará mais 50 policiais. Num quadro geral, com esse retorno do efetivo, eu acredito que vamos conseguir dar uma sensação melhor de segurança", espera o coronel Cosme Manique Barreto.