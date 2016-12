Operação Veraneio da PM: 78 serão deslocados para o litoral na região

Talise Freitas

Após uma reunião entre os comandantes locais da Polícia Militar nessa sexta-feira, foi definido o efetivo que será deslocado na próxima quinta-feira para as praias da região. Ao todo, conforme o comandante da 6ª Região de PM, que abrange os municípios da Amrec e Amesc, coronel Cosme Manique Barreto, serão 78 profissionais da corporação guarnecendo o litoral. Desses, 34 irão para o Balneário Rincão, 26 para o Balneário Arroio do Silva, 12 para Balneário Gaivota e seis para Passo de Torres.

Haverá ainda um incremento em ocasiões especiais, que geram ainda maior movimentação, como a virada de ano e o Carnaval. Desses 78, 30 são os soldados recém-formados e o restante, o efetivo já ativo. De um total de 70 novos soldados que a 6ª Região ganhou, 40 foram deslocados pelo comando-geral para atuarem na região de Tubarão, nas praias de Laguna e Imbituba, durante a Operação Veraneio. A informação inicial era de que iriam 50, a princípio, para a Capital. "Mas conseguimos diminuir para dez, o que já foi um alívio. Foi uma notícia que nos pegou de surpresa", caracteriza Barreto.

Houve inclusive mobilização da Associação Empresarial de Criciúma (Acic) para que os 70 recém-formados ficassem na região neste período. Definitivamente, eles se fixam ao efetivo da 6ª Região a partir de março, quando cessa a Operação Veraneio. Um total de 30 ficará para distribuição no 9º Batalhão de Criciúma, 20 para a Guarnição Especial de Içara (Geic) e 20 para o Vale do Araranguá, para complementar o 19º Batalhão. Além disso, haverá ainda o acréscimo de mais quatro aspirantes a oficial. Criciúma ganhará um, assim como Içara, e Araranguá, dois.

Efetivo também

tem que migrar

Sobre a preocupação dos moradores com a diminuição do efetivo nas cidades, Barreto afirma que foi trabalhado com todo esforço para tentar não prejudicar, atingindo o mínimo possível. "Há uma migração de grande parte dos moradores de Criciúma para o Rincão e obrigatoriamente o policiamento também tem que migrar. Conseguimos fazer com que a distribuição ficasse mais ou menos como a última temporada e vamos buscar melhorar ainda mais para a próxima. A Operação Veraneio com os novos policiais era o que a gente estava sonhando e não iria prejudicar em nada o efetivo", pontuou o comandante regional.

Além do reforço da Polícia Militar, há ainda o aumento no efetivo da Polícia Civil nas delegacias do litoral. Equipes com escrivães, agentes e delegados, atuando de forma fixa, divididos em três etapas, reforçam os trabalhos, também a partir de quinta-feira. Já o Corpo de Bombeiros iniciou o trabalho na última quinta-feira, sendo que uma pré-temporada deu início ainda em novembro com o reforço de guarda-vidas. Nas estradas, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Polícia Militar Rodoviária (PMRv) também programam suas operações de fim de ano e temporada.

A Operação Veraneio 2016/2017 na região também terá um grande reforço, e, do alto, com o Serviço Aeropolicial (Saer), ativo desde o mês passado, atendendo a toda região Sul, de Paulo Lopes a Passo de Torres.