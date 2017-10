Operação Veraneio: bombeiros se preparam para intensificar monitoramento

Francine Ferreira

Em praias de grande movimento, a pré-temporada da Operação Veraneio começa hoje, com ênfase na atuação do Corpo de Bombeiros. Já no sul catarinense, essa pré-temporada só inicia oficialmente no dia dois de novembro. No entanto, os bombeiros da região já estão organizando os principais pontos para garantir um monitoramento intensificado na estação mais quente do ano: o efetivo e a infraestrutura.

Conforme o Comandante do Corpo de Bombeiros de Içara, tenente Renan Fernandes, reuniões de planejamento foram executadas e, no próximo fim de semana, já acontece a primeira avaliação dos guarda-vidas civis inscritos no curso. “Iniciamos com a parte de manutenção de postos, verificação de materiais e levantamento de custos. Em relação aos guarda-vidas civis, tivemos um número bem maior de inscritos, o que permitirá que seja feita uma melhor seleção dos profissionais”, explica.

A expectativa é que atuem, nesta próxima temporada, em torno de 180 guarda-vidas civis nas cinco praias do sul catarinense: Balneários Rincão, Arroio do Silva e Gaivota, Morro dos Conventos e Passo de Torres. Além disso, haverá sempre a presença de três bombeiros militares em cada praia, bem como rondas e guarnições especiais. “Com isso, acreditamos que todas as áreas vão obter uma boa cobertura no monitoramento. Apesar de registrarmos deficiência no efetivo, conseguiremos manter o mesmo número de profissionais do último ano. E a expectativa é que mantenhamos também o índice do ano passado, quando não foram registradas mortes por afogamento em áreas guarnecidas. É um recorde que estamos conseguindo sustentar há três anos”, completa o comandante.

Inovação traz melhorias à infraestrutura

Parte importante da preparação para a Operação Veraneio é, também, a questão de infraestrutura. No Balneário Rincão, serão disponibilizados cinco novos postos de guarda-vidas feitos de contêineres, através de uma parceria público-privada. “Vai ser, sem dúvidas, uma inovação. Alguns postos foram danificados ao longo do ano e esses novos virão para suprir a demanda e garantir locais adequados para o trabalho nas praias”, reforça Fernandes.

Além disso, com apoio da Justiça Federal, outros cinco postos serão disponibilizados para todas as praias do sul.

As cores das bandeiras

Por fim, nesta temporada também estarão disponíveis duas cores de bandeiras não tão comumente conhecidas pela população. Além das tradicionais vermelha, amarela e verde, os bombeiros reforçam que estarão disponíveis nas praias a lilás, que determina locais com altos índices de águas vivas, e a preta, que identifica um posto desativado ou momentaneamente sem guarnição atuante.