Operação prende cinco e apreende 401 quilos de maconha em Lauro Muller

Francine Ferreira

Quatro homens de Criciúma e uma mulher de Cascavel, no Paraná, foram presos em flagrante com 401 quilos de maconha em uma operação conjunta da Polícia Rodoviária Federal e Polícia Civil, com apoio da Polícia Militar Rodoviária. A abordagem aconteceu ontem no posto da PMRv de Guatá, em Lauro Müller. Os policiais encontraram a droga em um automóvel Citroen/C3 com placas falsas, que se suspeita também ser produto de crime. Além deste, outros dois veículos que faziam o serviço de batedor para os entorpecentes também foram abordados: um Ford/Fusion, de Maracajá, e um Peugeot, de Criciúma.

O delegado responsável pela investigação, Eduardo de Mendonça, explica que a polícia já estava investigando a associação criminosa há um mês. “Já havíamos descoberto que o tráfico acontecia do Mato Grosso e de Cascavel, no Paraná, para cá, onde as drogas costumavam ser distribuídas. Na semana passada ficamos sabendo que eles haviam ido novamente para o Mato Grosso, e com isso, ficamos acompanhando ainda mais as ações”, conta.

Até que ontem o grupo saiu do Mato Grosso, com direção à Santa Catarina. “Descobrimos que eles viriam pela serra, então ficamos de prontidão, esperando passarem. Dois carros se revezavam na frente, na parte de vigia, e o veículo carregado com a droga vinha atrás. Como sabíamos o modo como trabalhavam, conseguimos identificar a situação e efetuar a apreensão e as prisões”, completa Mendonça.

Segundo as investigações, a droga é de origem paraguaia, passou por Cascavel e tinha como destino a região de Criciúma. Os presos foram conduzidos ao Presídio Santa Augusta e vão responder por tráfico, associação para o tráfico, receptação e organização criminosa.