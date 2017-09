Operação mobiliza 130 policiais civis no combate a organizações criminosas

Francine Ferreira

Em torno de 130 policiais civis do Sul catarinense foram mobilizados em uma operação realizada pela Divisão de Repressão a Entorpecentes, da Divisão de Investigação Criminal (DIC) de Criciúma, ontem, contra as organizações criminosas que realizaram os últimos atentados na região, no início de setembro. As ações foram desencadeadas, simultaneamente, em Criciúma, Araranguá, Tubarão e Laguna.

Conforme o delegado da Divisão de Repressão a Entorpecentes, Eduardo de Mendonça, o objetivo principal foi combater a ação das organizações criminosas na região. Para tanto, foram cumpridos 27 mandados de busca e apreensão nas residências dos investigados; seis pessoas foram conduzidas à DIC para prestar esclarecimentos; uma prisão em flagrante foi efetuada, por tráfico de drogas; cinco Termos Circunstanciados foram confeccionados por posse de entorpecentes; e dois menores foram encaminhados à Delegacia de Proteção à Criança, Adolescente, Mulher e Idoso (DPCAMI) de Criciúma, também por posse de drogas.

Em Criciúma, a operação foi realizada nos bairros Boa Vista, Progresso, Santa Augusta e Pinheirinho. Existem, ainda, segundo Mendonça, três mandados de prisão a serem cumpridos, dos considerados mandantes dos últimos atentados, que seriam também os líderes do Primeiro grupo Catarinense (PGC) em Criciúma.

“Por enquanto, apesar de identificados, estes não foram localizados. No entanto, as investigações vão continuar ao longo desta semana e da semana que vem, para que possamos concluir o trabalho. Essas operações já vinham sendo desencadeadas em toda Santa Catarina e, agora, demos a primeira resposta da Polícia Civil de Criciúma. O combate às organizações criminosas vai continuar”, garante o delegado.