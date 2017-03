Operação F7: dois investigados estão foragidos

Talise Freitas

Em entrevista coletiva à imprensa realizada na manhã dessa sexta-feira, na sede da Diretoria Estadual de Investigações Criminais (Deic), em Florianópolis, os integrantes da força-tarefa composta pela Polícia Civil, Secretaria da Fazenda de Santa Catarina e Receita Federal informaram outros detalhes acerca da operação F7, desencadeada na quinta-feira no Estado, no Paraná e também em São Paulo.

A equipe investiga uma organização criminosa responsável por desenvolver um software com o objetivo de sonegar impostos. Uma empresa de Criciúma foi alvo de mandado de busca e apreensão, sendo apreendidos computadores para constatar a irregularidade. Nenhuma das oito prisões temporárias de cinco dias realizadas, podendo ser prorrogáveis, ocorreu na região.

Duas pessoas estão foragidas. Os nomes estão sendo mantidos sob segredo de Justiça e todos os detidos são ligados à empresa desenvolvedora do software, sediada em Rio do Sul.

Cinco atuam diretamente na empresa e três são ligados a distribuidoras do software. Eles estão sendo interrogados pela Polícia Civil para que o inquérito seja concluído. Só após a conclusão, as informações poderão ser liberadas para que Secretaria da Fazenda e Receita Federal apurem as irregularidades e notifiquem todas as empresas envolvidas no esquema fraudulento para recuperar o imposto sonegado.

A estimativa de sonegação, feita a partir da comparação entre receita bruta e movimentação financeira dos usuários do software, é de R$ 1 bilhão em impostos estaduais e federais.