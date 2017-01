Operação em conjunto apreende TVs furtadas e detém receptador

Talise Freitas

Em apoio aos agentes da Divisão de Furtos e Roubos da Divisão de Investigação Criminal (DIC) de Tubarão, policiais civis da DIC de Criciúma detiveram um receptador e apreenderam duas Smart Tv´s (TV com acesso à internet) furtadas, nessa sexta-feira, na região da Próspera. A investigação foi feita em conjunto, resultando na identificação do autor do crime por parte da Polícia Civil criciumense, sendo a operação intitulada de "NET fria".

Os aparelhos, avaliados em R$ 4 mil cada, foram subtraídos de uma residência em Tubarão em novembro. O detido, proprietário de uma madeireira na região, pagou fiança de dois salários mínimos e foi liberado. Conforme o delegado Márcio Campos Neves, o valor pago será usado para indenizar a vítima.

"Ele nos informou que pagou R$ 1,5 mil, mas sabemos que foi bem menos. Agora fica o prejuízo do valor que ele pagou, da fiança como também das custas do advogado", enumera a autoridade policial. Uma Smart Tv foi encontrada na casa dele no Bairro Jardim Maristela durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão. Já o outro aparelho estava em uma assistência técnica no Bairro Próspera, e conforme o delegado, o dono do local não agiu de má fé, pois tinha uma nota fiscal que pertencia ao mesmo aparelho que acabou sendo trocado. O autor do furto, que também é de Criciúma, foi identificado e está foragido.

"Ele já estava com mandado de prisão em aberto por ter sido identificado, inclusive por meio de perícia, como autor de um crime aqui e vai responder por mais esse furto qualificado em Tubarão. O foragido era um dos comparsas de um bandido bastante perigoso que morreu em confronto com a polícia em 2015, o que gerou uma série de atentados na região da Baixada", lembra.

Neves observa que criminosos da cidade acabam procurando outros municípios para o cometimento de delitos visando não serem identificados dificultando o trabalho da polícia.