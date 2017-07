Operação da DIC de Araranguá prende três assaltantes em flagrante

Francine Ferreira

Três assaltantes, de 20, 22 e 23 anos, foram presos pela Divisão de Investigação Criminal de Araranguá ontem, em operação da Polícia Civil realizada para minimizar uma onda de assaltos ocorrida na região nos últimos meses. De acordo com o delegado, Lucas Fernandes da Rosa, a equipe se organizava para sair em cumprimento de um mandado de busca quando chegaram à delegacia vítimas de um assalto ocorrido na madrugada de ontem, no Morro dos Conventos. “Pela descrição feita dos autores do crime, ligamos que os alvos da nossa operação eram os mesmos assaltantes. Tínhamos noção de onde eles se escondiam e, com isso, nos deslocamos. Conseguimos abordar esses três indivíduos no Bairro Arapongas”, conta.

Com o trio foram encontradas uma porção de maconha e um celular, posteriormente confirmado como sendo de uma das vítimas. Perto do local estava, ainda, uma motocicleta que havia sido roubada na mesma ocorrência, e um automóvel, utilizado para o assalto. “Como todas as evidências estavam próximas, os prendemos e encaminhados à delegacia, onde os assaltados reconheceram os assaltantes. Com isso, foi lavrado o auto de prisão em flagrante”, completa o delegado.