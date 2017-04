Operação contra o tráfico é realizada em Araranguá

Talise Freitas

A Divisão de Investigação Criminal (DIC) de Araranguá deflagrou uma operação contra o tráfico de drogas, na manhã de ontem, na Favela do Ucca. Um jovem de 18 anos, já com mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça, foi capturado, e um casal foi preso em flagrante.

Segundo o delegado Lucas Fernandes da Rosa, o rapaz capturado havia fugido da residência deixando para trás alguns entorpecentes durante uma operação realizada anteriormente.

"Instruído inquérito policial com a materialidade do delito, foi representado pela prisão preventiva do suspeito e por mais três mandados de busca e apreensão", explicou o delegado. Cerca de 20 policiais, de Araranguá e Maracajá, participaram da operação.