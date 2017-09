Operação conjunta prende quadrilha de tráfico de drogas em Gravatal

Na tarde da última quinta-feira, por volta das 12h, as polícias Civil e Militar de Gravatal, Armazém e São Martinho, com o apoio do Canil e da Rocam de Braço do Norte, realizaram uma operação conjunta visando o cumprimento de mandados de busca em duas residências que haviam sido denunciadas por tráfico de drogas.

Diante dessas informações, foi realizado o monitoramento de uma residência no Bairro Brasília, em Gravatal, onde gerou a abordagem de um usuário de drogas que comprou no local uma peteca de cocaína e duas porções de maconha. O proprietário dessa residência, um homem de 33 anos, foi até outra casa no Bairro Termas, onde posteriormente foi realizada uma abordagem de quatro pessoas.

No local, com um homem de 33 anos, foi encontrada uma peteca de cocaína e R$ 1.151,00 em dinheiro. No interior da residência, com dois outros homens foram encontrados dois torrões de maconha pesando aproximadamente 92 gramas.

Dando continuidade nas buscas, foi cumprido o mandado de busca na residência do Bairro Brasília, sendo apreendidos 36 petecas de cocaína, cujo plástico da embalagem era idêntico ao apreendido com o usuário. Além disso, foi apreendido um torrão de substância semelhante à maconha e R$ 2.014,75 em cédulas de vários valores.

Diante dos fatos, todos os envolvidos, as drogas e os objetos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Gravatal para a realização dos procedimentos legais.

Colaboração: Agente temporária Rayanne Vargas Pickler / PMSC