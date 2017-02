Ônibus seguem com escolta até domingo

Talise Freitas

Ao menos três ônibus interbairros estão circulando por Criciúma com escolta da Polícia Militar, a partir das 21h, desde sexta-feira. A medida foi definida em reunião, durante a tarde, entre representantes da corporação, das empresas do transporte urbano e da Autarquia de Segurança, Trânsito e Transportes (ASTC) de Criciúma. Na segunda-feira, um novo encontro irá definir a possibilidade do apoio da PM nos trajetos. O itinerário compreende as regiões do Pinheirinho, Próspera e Rio Maina. O sistema de transporte passou por essa alteração após um ônibus ter sido incendiado criminalmente na noite de quarta-feira, no loteamento Vida Nova, no Bairro Ana Maria.

A decisão da Associação Criciumense de Transporte Urbano (ACTU), divulgada no fim da tarde de quinta-feira, de paralisar a frota a partir das 22h surpreendeu os usuários do transporte coletivo. Quem não teve alternativa, recebeu apoio da Polícia Militar, que levou muitas pessoas embora de viatura. Foi informado em reunião horas antes pelo comandante da PM, tenente-coronel Evandro de Andrade Fraga, que o efetivo reduzido, ainda mais com a Operação Veraneio em andamento, impossibilitaria a escolta, mas que outras ações de segurança estavam e estão em andamento.

"Em outras situações, quando ocorreram os atentados, foram disponibilizadas quase dez viaturas, mas nossa realidade atual não permite isso. Além das escoltas, segue o serviço de patrulhamento nos principais corredores de ônibus, as abordagens e operações. O fato, anteriormente, era tratado como vandalismo. Mas como a lei determina, desde 2016, é considerado então como um ato terrorista", informa o oficial.

De acordo com o presidente da ASTC, Gustavo Medeiros, dois ônibus atenderão os usuários no Terminal Urbano do Pinheirinho e uma linha funcionará no Terminal Urbano da Próspera. A linha troncal opera normalmente. "O itinerário segue normal até às 21h. Depois, até às 0h, vamos trabalhar com linhas no Pinheirinho, que vão circular pela região da Santa Luzia e Rio Maina, e uma na Próspera. Muitos usuários dependem do transporte coletivo e nós, ao lado das empresas e Polícia Militar, buscamos uma alternativa para atendê-los com segurança e preservar os ônibus", coloca.

Preocupação com

a categoria

Na sexta-feira, motoristas paralisaram as atividades por 40 minutos. O presidente do Sindicato dos Motoristas (Sintracril), Clésio Fernandes, o Buba, lamentou que o sindicato não participou das reuniões, haja vista que a preocupação também tem que ser com o motorista. "Estamos preocupados com a categoria. Todo mundo fala: 'nossa, botaram fogo em ônibus', mas ninguém se lembra que um motorista ficou com uma arma na cabeça. Ninguém sabe como está esse motorista em casa. Nossos motoristas estão com medo. Quando sai um gato do mato, o motorista já pula", disse.

A categoria faria uma nova paralisação caso a PM não estivesse nos terminais na noite dessa sexta-feira, porém as guarnições se fizeram presente conforme determinado em reunião horas antes. "Se não tiver polícia, ônibus não anda. Nossa categoria está desprotegida. Não participamos nem de reunião. Só sabemos do que ocorre pela rádio, pelos meios de comunicação. Queremos segurança para os nossos motoristas. Se acontece alguma coisa com eles? Com os nossos passageiros? Pra fazer vandalismo não precisa botar revólver na cabeça", alfinetou, ameaçando uma nova paralisação às 10h de segunda-feira caso não tenham medidas de segurança. "E essa não será de 40 minutos", declarou.

Primeiro ato terrorista

em Criciúma

Este pode ser considerado o primeiro ato terrorista registrado em Criciúma. Isso porque uma nova legislação decretada ano passado trouxe essa nova denominação, além de aumentar, e muito, a pena para quem coloca fogo em ônibus. Segundo a Lei nº 13.260/2016, o "uso ou a ameaça de usar explosivos, seu transporte, guarda ou porte" e "sabotar o funcionamento ou apoderar-se com violência de meios e instalações de transporte" passa a configurar como crime de terrorismo na Constituição Federal, prevendo pena de reclusão de 12 a 30 anos, que é a pena máxima, equiparada a latrocínio e homicídio qualificado.

Já o então artigo 250 do Código Penal prevê pena de três a seis anos de prisão e multa a quem causar incêndio, expondo a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem. Quando o incêndio é causado em veículo de transporte coletivo, a pena aumenta em um terço. A diferença na aplicação vai depender de um entendimento jurídico. Os envolvidos no crime não devem responder a pena alta da nova lei, se for constatado tratar-se de adolescentes, que ficam internados por no máximo três anos.