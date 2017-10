Ônibus com passageiros de Cocal do Sul é assaltado no Paraná

Francine Ferreira

Trinta e oito moradores de Cocal do Sul passaram por momentos de terror ao terem o ônibus de turismo em que estavam, assaltado na noite da última sexta-feira, no Paraná, quando se deslocavam até o Paraguai. Conforme o Portal Sul In Foco, somente na madrugada deste domingo é que eles chegaram em casa.

Na sexta-feira, por volta de 20h, cinco homens armados abordaram o ônibus na BR-277, em Prudentópolis, no estado do Paraná. Três tiros foram disparados em direção ao ônibus. Uma das passageiras foi atingida no braço de raspão e não precisou de atendimento médico.

Um dos passageiros, Aldair Pereira, conversou com a reportagem do Portal Sul In Foco, dando detalhes a respeito do assalto. Ele afirmou que, durante a abordagem, os criminosos conduziram o ônibus até uma lavoura às margens da rodovia, e que todas as vítimas foram colocadas dentro do bagageiro do ônibus.

“Nos ameaçaram, trancaram a gente no bagageiro e disseram pra não sair se não eles iriam meter bala. No primeiro momento só fecharam uma parte do bagageiro, mas depois que revistaram todo o ônibus, trancaram os dois. Só depois de uns dez minutos é que conseguimos arrombar um deles por dentro, com um pé de cabra. Ai os dois motoristas vieram e abriram o bagageiro maior, onde estávamos também”, conta.

Após conseguirem sair do bagageiro, o pedido de socorro e a apreensão se mantiveram entre os passageiros. Os celulares das vítimas foram todos encontrados no matagal próximo ao ônibus em que estavam e o resgate só chegou depois que um caminhoneiro parou para ajudar.

A Polícia Rodoviária Federal esteve no local e os passageiros foram auxiliados e transportados pela concessionária da rodovia até uma praça de pedágio. Já na manhã de sábado, as delegacias de polícia da cidade foram procuradas para realizarem o Boletim de Ocorrência.

Conforme a empresa Zanelatur, que realizava o transporte dos passageiros de Cocal do Sul, todo o auxílio foi prestado junto aos passageiros. “Nós da Zanelatur, contratamos um ônibus da cidade para transportar o grupo do posto de combustível para o hotel, aonde permaneceram até no sábado, para prestar boletim de ocorrência. Em seguida o grupo, foi levado para um restaurante, aonde aguardaram a chegada de outro ônibus contratado e levá-los até a cidade de Curitiba. Lá, um outro ônibus da empresa Zanelatur aguardava o grupo para retornar ao município de Cocal do Sul”, relatou o proprietário da empresa Ivandro Zanela.