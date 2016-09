Oficial do Exército tem carro levado em assalto

Talise Freitas

Uma oficial do 28º Grupo de Artilharia de Campanha de Criciúma foi assaltada por dois criminosos armados na noite de ontem, no Bairro Jardim Angélica. A dupla, que chegou em uma moto furtada, fugiu com o carro da vítima, um Honda Civic, placas MHH-3326, de cor prata.

Celulares, dentre outros objetos que estavam no veículo, acabaram sendo levados. A PM foi mobilizada nas buscas, mas ninguém foi detido. A vítima não se feriu na ação criminosa.