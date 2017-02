Objetos furtados são apreendidos

Talise Freitas

Diversos objetos furtados foram apreendidos na manhã dessa sexta-feira pela Polícia Militar, no Bairro Vila Nova Esperança, na região da Santa Luzia, em Criciúma. Em uma residência, os policiais localizaram cerca de três toneladas de fios de alta tensão, quatro fornos elétricos, um micro-ondas, 35 caixas de piso porcelanato, uma motocicleta de Caxias do Sul (RS) desmontada, dois notebooks, uma espingarda calibre 22, com luneta e sem registro, duas serras circular e três furadeiras.

Foram apreendidos ainda quatro motores elétricos de grande porte, três kits de acessórios de metal para banheiro, quatro ventiladores de teto, além de quatro portas e o capô de um automóvel. O proprietário, de 35 anos, não soube informar a procedência dos objetos e foi encaminhado à delegacia.