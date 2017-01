OAB emite nota sobre atentado criminoso

Talise Freitas

A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), via Seccional de Santa Catarina e Subseção Criciúma, emitiu nota sobre o atentado contra o escritório da advogada criminalista Bruna Costa. A residência da mãe dela, onde também funciona o local de trabalho da profissional de Direito, foi alvejada com três tiros na noite da última quinta-feira, por um criminoso que estava em uma moto. Apesar do susto, ninguém se feriu. A vítima acredita que a ação possa ter sido uma forma de intimidação por conta de um processo criminal. O escritório Costa Advocacia fica na Rua Imigrante Zanette, no Bairro Pinheirinho.

Em nota, a OAB lamentou profundamente o atentado criminoso ao escritório de advocacia. "A OAB presta solidariedade à profissional e através das Comissões de Prerrogativas Estadual e da Subseção de Criciúma acompanha atentamente as investigações, mantendo contato com as autoridades. O atentado ao advogado é uma agressão à administração da Justiça e ao próprio Estado, dada a função pública que exerce. Diante da gravidade dos fatos, esperamos das autoridades agilidade nas investigações e na elucidação deste lamentável episódio", diz a nota.