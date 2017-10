Novo aliado à ressocialização

Francine Ferreira

O objetivo é criar um grupo de membros da sociedade civil que atuará, voluntariamente, na fiscalização das ações voltadas à ressocialização dos detentos, principalmente relacionadas às questões de trabalho, da Penitenciária Sul e do Presídio Santa Augusta, ambos em Criciúma. Para tanto, será instalado pela Vara de Execuções Penais na tarde de hoje o Conselho da Comunidade, que inicialmente contará com seis integrantes.

Conforme a juíza da Vara de Execuções Penais de Criciúma, Débora Driwin Rieger Zanini, a existência do Conselho da Comunidade é obrigatória em toda Comarca e prevista em lei. “Então percebi que deveríamos montar esse grupo, por isso reuni algumas pessoas de vários segmentos da sociedade, como empresários, advogados, educadores, comerciantes e representantes da Igreja. Todos aceitaram e se engajaram nessa nova ação, que basicamente atuará na fiscalização do presídio e da penitenciária da cidade. Principalmente na questão do trabalho do detento, para não deixar ele ocioso e proporcionar uma formação que trará mais oportunidades quando retornar para a sociedade”, explica.

A magistrada reforça que a intenção, com o Conselho, é fazer cair o alto índice de reincidência de presos, uma vez que muitos, atualmente, acabam cometendo novos crimes depois que saem da prisão por conta da falta de oportunidades. “É um vai e vem constante que queremos evitar. É evidente que não imagino nenhuma situação romântica em que tudo ficará maravilhoso a partir de agora, mas se conseguirmos resgatar pelo menos 2% da massa carcerária e colocar no caminho do bem, trabalhando e com condições dignas, já terá valido a pena”, argumenta Débora.

A partir de reuniões mensais, entre as ações a serem desempenhadas pelo Conselho da Comunidade estão: verificar se e como o detendo está trabalhando, montar oficinas de trabalho, de estudo e de leitura, e organizar atividades, como mutirões para arrecadar livros. “Pensamos em ensinar trabalhos manuais para as presas, que poderiam fazer enxovais de bebê para doar para pessoas carentes, por exemplo, contribuindo para trazer coisas boas também para o lado de fora. É um trabalho que vai começar aos poucos, devagar, e que precisamos de bastante apoio para ter sucesso”, finaliza a juíza.