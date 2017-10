Neném da Costeira retorna à Santa Catarina

Francine Ferreira

O Departamento de Administração Prisional (Deap) de Santa Catarina emitiu uma Nota Oficial nesta sexta-feira, informando que o detento Sergio de Souza, mais conhecido como Neném da Costeira, retornou ao sistema prisional catarinense na última quinta-feira. De acordo com a nota, “o retorno do preso foi determinado por ordem judicial, em função do término do prazo de permanência previsto na decisão que autorizou o ingresso do detento no Sistema Penitenciário Federal”.