Na luta contra as drogas e violência, oportunidades de vida nova

Francine Ferreira

Aos 15 anos, Daniel* conta, orgulhoso, estar há pelo menos um ano sem usar nenhum tipo de droga. Morador do Bairro Cidade Alta, em Forquilhinha, o adolescente experimentou e começou a utilizar entorpecentes por conta de influências de primos e amigos. Costumava sair da escola, em horário de aulas, para fumar. "Até que percebi que aquilo só poderia me trazer dois futuros: o presídio ou a morte. Passei a me perguntar: o que estava fazendo naquele caminho, que poderia tirar tudo de bom da minha vida? Tinha consciência de que o vício iria só piorar, porque uma coisa leva à outra. Por isso, decidi seguir os conselhos dos meus pais e largar esse mundo", completa.

O adolescente participa do Grupo de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), e, no último sábado, participou das apresentações artísticas realizadas juntamente com a Caminhada pela Vida, em Forquilhinha. "Há quatro anos frequento o grupo, que ajudou muito a me afastar das drogas. Temos aulas de teatro, capoeira e hip-hop, por exemplo, para fazer a mente pensar em outras coisas. É difícil sair dessa vida, mas quem quer consegue", garante Daniel.

A realidade do menor é semelhante a de inúmeros outros, e para tentar mudar essa situação e, consequentemente, diminuir a violência no município, um forte trabalho de prevenção é feito pelo Conselho Municipal Antidrogas (COMAD) e Núcleo de Prevenção às Drogas (NPD).

Ação já tradicional

A 8ª Caminhada pela Vida, realizada no fim de semana, é uma das mais tradicionais ações organizadas com intuito de reforçar o debate sobre o assunto. "Queremos conscientizar as pessoas para o mal que o vício das drogas faz e combater o uso indiscriminado dessas substâncias, tanto lícitas quanto ilícitas, que causam uma dependência química que, por sua vez, vem se alastrando em meio às famílias, destruindo lares e gerando conflitos familiares. O vício é uma doença que precisa ser tratada, e as pessoas devem procurar ajuda para combater esse problema, que vem crescendo a cada dia", ressalta o presidente do COMAD, Fernando Prá de Souza.

Em Forquilhinha, o COMAD atua, principalmente, com ações de prevenção ao uso de drogas, buscando políticas públicas que atuem no sentido de mudar a realidade violenta de muitas famílias. "A sociedade critica e condena quem se envolve com essas substâncias, mas não adere a campanhas preventivas e não está preocupada em ajudar os outros. O Conselho trabalha para mudar essa percepção", argumenta Souza.

Recuperação de dependentes é fundamental

Além do COMAD, o Núcleo de Prevenção às Drogas também faz um trabalho fundamental neste meio, aliando a prevenção com a recuperação dos dependentes e suas famílias. Somente em 2017, já foram internadas 63 pessoas, sendo cinco tratamentos custeados pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e 58 pela Administração Municipal.

De acordo com a presidente do NPD, Janete Minotto Scoss, além das internações, esse trabalho com as famílias é realizado, com encontros semanais, para tratar as consequências do uso de entorpecentes no lar. "Quando uma pessoa se envolve nesse meio, a violência dentro de casa também aumenta bastante. Então trabalhamos todos os lados do problema, para garantir que a recuperação seja completa e duradoura", enfatiza.

Ela ainda afirma que todos os municípios deveriam colocar em prática políticas públicas pela prevenção ao uso de drogas. "Como consequência, os níveis de violência diminuiriam como um todo, o que faria com que todos os moradores, de alguma forma, saíssem ganhando", finaliza.

*Nome fictício usado para preservar a identidade do entrevistado