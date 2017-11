Multiplicando Talentos solicita rescisão de convênios com a Secretaria de Justiça

Francine Ferreira

A organização da sociedade civil de interesse público (OSCIP) Multiplicando Talentos notificou a Secretaria de Estado da Justiça e Cidadania na última semana, solicitando a rescisão do convênio de administração dos Centros de Atendimento Socioeducativo Provisório (Casep) de Tubarão e Criciúma e nas Casas de Semiliberdade de Criciúma e Araranguá. A informação é do advogado Ivo Carminatti, que representa a defesa do até então presidente da Multiplicando Talentos, preso preventivamente no fim de julho, depois que o Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco) deflagrou a “Operação Talentos”, por conta de investigações de desvios de recursos públicos nas unidades.

Conforme Carminatti, a Multiplicando Talentos protocolou a notificação porque não tem mais interesse em fazer a administração dos locais. “Agora é um processo que tramita internamente na Secretaria de Estado da Justiça e Cidadania. Depois da notificação, o convênio estabelecido prevê um prazo de 60 dias para a resposta e, consequentemente, oficialização da rescisão”, explica.

A reportagem tentou contato com a Secretaria de Estado da Justiça e Cidadania, mas até o fechamento desta edição não obteve retorno.

Réu não é mais presidente da Multiplicando Talentos

Além disso, o principal réu, acusado dos desvios de recursos públicos nas unidades socioeducativas, também não é mais presidente da OSCIP. “A diretoria foi alterada e, com isso, ele não tem mais nada a ver, está afastado da gestão da Multiplicando Talentos”, ressalta o advogado.

A informação é o principal argumento da defesa para o novo pedido de revogação da prisão preventiva do acusado, solicitado nesta sexta-feira. Isso porque, segundo Carminatti, como ele não é mais presidente e a Multiplicando Talentos está se afastando da administração dos Caseps e Casas de Semiliberdade, não há mais porque mantê-lo preso sob afirmativa de que possa interferir no andamento do caso.

O Ministério Público requereu prazo para se manifestar em gabinete a respeito o pedido, antes da decisão da Justiça.

Primeira audiência de instrução e julgamento é adiada

A audiência de instrução e julgamento que aconteceria nesta sexta-feira na 2ª Vara Criminal de Criciúma, para ouvir as testemunhas arroladas na primeira denúncia do Ministério Público contra o agora ex-presidente da Multiplicando Talentos, foi adiada pelo juiz de Direito Marciano Donato, para o dia 16 de novembro, a partir das 9h. O réu é acusado, com mais oito pessoas, de peculato, organização criminosa e falsidade ideológica.

O adiamento foi solicitado pela defesa, sob argumento de que não teve acesso às gravações dos grampos telefônicos obtidos durante as investigações do Gaeco, o que poderia prejudicar o andamento do processo.

Em sua decisão, o magistrado afirmou não acreditar que haveria tal prejuízo para a defesa com a realização da audiência, mas que “por cautela e visando evitar futura alegação de nulidade e retorno à estaca zero, entendeu por bem acolher o pedido e designar uma nova audiência de inquirição das testemunhas arroladas pelo Ministério Público para o dia 16 de novembro, a partir das 09h”.