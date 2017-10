Multiplicando Talentos: audiências de instrução e julgamento são designadas

Francine Ferreira

A 2ª Vara Criminal de Criciúma designou quatro datas para a realização de Audiências de Instrução e Julgamento da primeira denúncia protocolada pelo Ministério Público contra o presidente da Multiplicando Talentos, que o acusa de peculato, organização criminosa e falsidade ideológica. As audiências foram agendadas para os dias 3 de novembro, às 13h; 16 e 17 do mesmo mês, em ambas as oportunidades às 9h; e dia 6 de dezembro, às 13h.

Essa primeira denúncia foi oferecida logo após ação do Gaeco que investigou desvios de recursos públicos na administração dos Centros de Atendimento Socioeducativo Provisório (Casep) de Tubarão e Criciúma e nas Casas de Semiliberdade de Criciúma e Araranguá, geridas pela Multiplicando Talentos. Depois disso, o Ministério Público já protocolou uma segunda denúncia contra o já acusado, por outros crimes de peculato.