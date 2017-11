Multiplicando Talentos: Audiência de Instrução e Julgamento acontece hoje

Francine Ferreira

A 2ª Vara Criminal de Criciúma realiza na tarde de hoje, a partir das 13h, a primeira Audiência de Instrução e Julgamento das quatro previstas inicialmente para a Ação Penal que julga a denúncia protocolada pelo Ministério Público contra o presidente da Multiplicando Talentos e outras outro pessoas. Entre as acusações estão os crimes de peculato, organização criminosa e falsidade ideológica. Na oportunidade, serão inquiridas as testemunhas arroladas na denúncia.

Além desta, as outras acontecerão nos dias 16 e 17 de novembro, em ambas as oportunidades às 9h, para inquirição das testemunhas de defesa; e no dia 6 de dezembro, às 13h, para a realização dos interrogatórios dos acusados. As sessões acontecerão sempre na Sala de Audiências da 2ª Vara Criminal de Criciúma.

A primeira denúncia foi oferecida pela 11ª Promotoria de Justiça da Comarca de Criciúma logo após ação do Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco), deflagrada no fim de julho e nomeada “Operação Talentos”, que investigou desvios de recursos públicos na administração dos Centros de Atendimento Socioeducativo Provisório (Casep) de Tubarão e Criciúma e nas Casas de Semiliberdade de Criciúma e Araranguá, geridas pela Multiplicando Talentos.

Entre os nove investigados por 23 fatos delitivos diversos está o presidente da Multiplicando Talentos, além de funcionários e não funcionários da organização da sociedade civil de interesse público (OSCIP). A primeira denúncia oferecida cita os crimes de peculato, pelo desvio dos recursos públicos; organização criminosa, pela montagem de um esquema em grupo para desviar esses recursos; e falsidade ideológica, por informações inverídicas na prestação de contas da Multiplicando Talentos.

Justiça recebe segunda denúncia contra o presidente

O juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Criciúma, Marciano Donato, recebeu, na última terça-feira, a segunda denúncia contra o presidente da Multiplicando Talentos, que havia sido oferecida no fim de setembro também pela 11ª Promotoria de Justiça. Neste novo documento, são apontados 11 novos diferentes crimes de peculato, além dos já constados na primeira ação, que o acusado teria cometido quando estava à frente da Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP).

Com isso, o magistrado determinou que o acusado seja citado pessoalmente, para tomar ciência da acusação feita pelo Ministério Público. “Tendo ocorrido a citação do denunciado, promova-se tão-somente a notificação dele para responder à acusação e ofertar defesa prévia escrita no prazo de 10 dias, podendo arguir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas que pretende produzir e arrolar testemunhas, até o número de oito, qualificando-as e requerendo sua intimação”, completa a decisão.