Mulheres são vítimas de sequestro relâmpago

Talise Freitas

Duas mulheres, de 49 e 47 anos, foram vítimas de um sequestro relâmpago na noite de sábado.

Segundo a Polícia Militar, um criminoso, armado com uma faca, invadiu a residência de uma delas, no Bairro Quarta Linha, e anunciou o assalto, inclusive pressionando a arma branca contra o abdômen de uma das vítimas.

Em seguida, o assaltante entrou no veículo de uma das mulheres, uma camioneta Tracker, placas QHA-6009 de Criciúma, e ordenou que elas também ingressassem no carro.

As vítimas foram abandonadas em seguida no Bairro Verdinho e socorridas por familiares. O criminoso fugiu com o veículo, não sendo mais encontrado, tampouco o carro, apesar de grande mobilização da PM.