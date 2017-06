Mulheres são flagradas no tráfico

Talise Freitas

Após várias denúncias acerca de tráfico de drogas, no Bairro Nossa Senhora da Salete, em Criciúma, a Polícia Militar prendeu em flagrante duas mulheres, de 30 e 38 anos. No local foram apreendidos 111 gramas de cocaína, bicarbonato de sódio, usado para mistura da droga, além de pedras de crack as quais uma delas tentou dispensar assim que viu a viatura.

O que chamou atenção da polícia é que o tráfico tinha como base um pequeno apartamento, onde também mora o pai de uma delas, acamado por conta de uma doença.