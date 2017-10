Mulheres ficam feridas após saída de pista na BR-101

Lucas Renan Domingos

Duas mulheres ficaram feridas após uma saída de pista na altura do viaduto de acesso a Jaguaruna, na BR-101. O veículo VW Fox, com placas de Criciúma, transitava na rodovia por volta das 20h de ontem, no sentido Sul, quando a motorista perdeu o controle.

O Corpo de Bombeiros Voluntários de Jaguaruna atendeu a ocorrência e informou que as vítimas possuíam apenas ferimentos leves e foram encaminhadas para hospital de Tubarão.