Mulher, refém em sequestro relâmpago, joga-se de carro em movimento no Rincão

Talise Freitas

Um sequestro relâmpago foi registrado no início da tarde de ontem, na Zona Norte do Balneário Rincão. Uma mulher de 29 anos saía da orla quando foi abordada por um criminoso em posse de uma faca. Além de anunciar o assalto assumindo a direção do veículo, um Ford Ka, ele acabou levando a vítima. Porém a mulher, no meio do caminho, jogou-se do carro em movimento.

Ela foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros de Içara com diversas escoriações e suspeita de fratura na clavícula. Chegou inclusive a desmaiar no hospital. Em rondas, a Polícia Militar avistou o carro transitando no Bairro Presidente Vargas, em Içara. O criminoso ainda tentou fugir, abandonando o veículo e se embrenhando no mato, mas sem sucesso.

O assaltante, de 34 anos e usuário de drogas, foi preso em flagrante. A PM ainda apreendeu uma pedra de crack em posse dele e a faca, usada no crime, que estava debaixo do banco do veículo.