Mulher que acusou PM de abuso de autoridade é indiciada pela Polícia Civil

Talise Freitas

A Polícia Civil indiciou, por denunciação caluniosa, uma mulher que acusou um policial militar de abuso de autoridade e de invasão de domicílio, em Criciúma. Após uma denúncia recebida por um dentista, que teve seu escritório arrombado e furtado, o militar e seu colega de guarnição foram até a casa indicada, onde estariam os produtos de furto, em especial uma TV, e foram autorizados pela mulher a vistoriar o local.

A denúncia não se confirmou e nenhum objeto ilícito foi encontrado na residência. Porém, cinco meses e meio depois, ela procurou a delegacia e registrou um boletim de ocorrência com as acusações. O pai dela já vinha sendo processado pelo mesmo policial por danos morais.

Na época, o pai dela alegou, inclusive na corregedoria da PM, que o militar lhe ofendeu com palavras em outra ocorrência, o que não foi comprovado, motivando o processo aberto pelo militar. A advogada do homem, porém em outra audiência de outra situação, indagou o policial militar sobre a invasão na casa de seu cliente.

O policial voltou à casa no dia seguinte à audiência, a qual não sabia ser a mesma do homem que o acusara e o processara e, com a ajuda do colega, gravou a mulher dizendo que não ocorreu nenhum tipo de invasão, de abuso, e que ela fez questão de que entrassem em sua casa, pois não devia nada.

Para o delegado Márcio Campos Neves, da 2ª Delegacia de Polícia Civil de Criciúma, responsável pelo inquérito policial, a suspeita é de que a indiciada tenha servido como uma espécie de "laranja" para a advogada alegar que o policial estava perseguindo seu cliente, pai dela.

"Juridicamente não consegui provar, mas acredito que ela tenha, sim, induzido, só não tenho provas. Para mim, ela cometeu também denunciação caluniosa, o que pode até ser comprovado, mas lá na Justiça. Tanto que emiti cópia do procedimento à Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), na Comissão de Ética, para que se apure a conduta dela. A sorte é que o policial gravou e o vídeo foi muito claro. Foi uma prova crucial para que ele, de acusado, ter sido a vítima nessa história, e a vítima, a indiciada", explica a autoridade policial.

Acusações aumentam,

mas são infundadas

Este caso não é o único na mesa do delegado Márcio. A autoridade policial chama atenção para outras acusações de abuso de autoridade, até tortura, principalmente decorrentes da Audiência de Custódia.

"A maioria não tem prova. O preso diz que apanhou e temos que parar tudo para apurar isso, caso contrário respondemos por omissão do trabalho. O que está acontecendo muito é preso faccionado dizer que apanhou, ou para se beneficiar juridicamente ou para ferrar com o policial", diz.

O delegado ainda observa que, além de não serem comprovadas as agressões em exame de corpo de delito, as testemunhas as quais eles alegam existir não são encontradas.

"Dizem que fulano viu, mas, quando vai falar com o fulano, esse não viu nada. Ou dizem que alguém da casa X viu, mas vamos ao local e nem existe essa casa. Isso causa constrangimento aos policiais. Não vou dizer que não tenha esses casos, porque tem, mas são minoria. Os policiais mesmo confessam quando há algum tipo de excesso. O que vem ocorrendo é que não se tem mais um filtro. Fulano falou, tem que ser aberto procedimento. Hoje em dia, falamos 'seu bandido' e eles já nos processam por tortura psicológica. Tem que filtrar para evitar trabalho desnecessário e constrangimento a quem vem tentado dar segurança à sociedade", conclui.