Mulher perde R$ 7 mil ao ganhar carona

Talise Freitas

Uma mulher de 59 anos foi vítima de um golpe na manhã de ontem, em Araranguá. A vítima ganhou uma carona de um casal que recém tinha conhecido no Hospital Regional, sendo que o homem, inclusive, se passou por policial. Ela informou a eles que precisava passar em um posto de saúde, na área central do município, mas antes teria que ir ao banco sacar uma quantia. Na agência bancária, a mulher sacou R$ 7 mil e entrou no veículo, onde o casal lhe aguardava.

Ao chegar à unidade de saúde, eles a orientaram a deixar a quantia no carro, pois "seria perigoso" entrar no posto de saúde em posse desse valor e que aguardariam para concluir a carona. A mulher acatou a orientação achando que o homem realmente fosse policial. Porém, quando saiu da unidade de saúde, o casal não foi mais encontrado, acionando, então, a Polícia Militar.

Bastante nervosa, a vítima não conseguiu repassar detalhes do casal e do carro em que eles estavam aos policiais, o que prejudicou uma possível captura.