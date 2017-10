Mulher perde R$ 3 mil após ser vítima de golpe

Reprodução portal Contra o Crime

Uma mulher foi vítima de um golpe na manhã de ontem, em Araranguá. Ela saiu da cidade de Maracajá para realizar um saque no valor de R$ 3 mil em uma agência bancária no município vizinho. Após sair do banco ela caiu acabou caindo no golpe, após os criminosos armarem um verdadeiro teatros para persuadir a vítima.

Conforme o portal Contra o Crime, a vítima estava caminhando em uma via, no Centro de Araranguá, quando um homem a sua frente deixou um envelope cair. Outro homem, que estava atrás da mulher questionou ela sobre quem havia deixado o envelope cair e se havia dinheiro dentro. A mulher disse que sim. Os dois homens eram os golpistas.

O criminoso que caminhava atrás da vítima tentou convencê-la a dividir o dinheiro do envelope, porém a mulher não aceitou e os dois foram até o outro golpista, que havia deixado cair o envelope, para devolver o dinheiro.

Em mais uma encenação, o golpista que derrubou o dinheiro disse à mulher e ao comparsa que o dinheiro era de uma empresa de engenharia e que eles seriam recompensados por terem devolvido. Ele explicou para a mulher onde supostamente era o endereço da empresas e disse para ela levar o envelope, que segundo ele continha R$ 10 mil, até lá e pegar sua recompensa e do comparsa.

Como garantia de que a vítima não pegaria o envelope e desapareceria, ele ficou com a bolsa da mulher, esperando o retorno dela, o comparsa ficou com ele. Quando a mulher desconfiou que tivesse caído em um golpe, abriu o envelope e percebeu que dentro dele havia folhas de jornais dobradas e apenas uma nota de R$ 50,00 enrolada. Dentro do envelope ainda tinha um vale no valor de R$ 500,00, que também faz parte do golpe.

Na bolsa da vítima havia a quantia de R$ 2.900,00 um celular antigo e um celular novo, que pertencia à filha dela. A bolsa foi encontrada próximo ao trevo de acesso à Araranguá, no bairro Barranca, sem o dinheiro e sem o celular novo. O crime passa a ser investigado pela Polícia Civil.