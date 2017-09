Lucas Renan Domingos

No início da noite de ontem, uma ciclista, de 53 anos, morreu após ser atropelada por um veículo. Segundo o Corpo de Bombeiros, ela transitava pela rodovia SC-285, na Vila Progresso, em Turvo, quando foi atingida por um veículo de passeio. A mulher chegou a ser jogada para fora da via. Já o condutor do veículo fugiu do local