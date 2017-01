Mulher é sufocada até desmaiar durante roubo

Talise Freitas

Uma tentativa de roubo, que por pouco não se transformou em tragédia, é investigada pela Polícia Civil do Vale do Araranguá. O crime ocorreu na noite de terça-feira, no Bairro Sanga do Marco. A moradora do local foi rendida por dois criminosos, um deles armado e ambos encapuzados, sendo sufocada até desmaiar. A mulher passa bem. O filho da vítima chegou a ameaçar os criminosos com um pedaço de madeira, sendo que, em seguida, a dupla fez de refém o irmão dele para conseguir sair do local.

Ainda em meio à confusão, foram efetuados ao menos dois disparos de arma de fogo, mas ninguém se feriu. Eles fugiram provavelmente a pé sem levar nada da residência. Apesar da mobilização da PM, nenhum suspeito foi detido.