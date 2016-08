Mulher é presa após ameaçar vítima do filho

Talise Freitas

A Polícia Civil de Araranguá registrou um caso bastante atípico na tarde de ontem. Uma mulher de 52 anos foi presa em flagrante por coação. Segundo o delegado Jorge Giraldi, ela estava no corredor do Fórum, onde ocorria a audiência sobre o processo no qual o filho dela é réu pelo crime de roubo.

"Não contente, a mulher aproximou-se da vítima e a intimidou com ameaças caso seu filho continuasse preso. A vítima retornou à sala de audiência, comunicou o fato ao promotor, que, de imediato, deu voz de prisão a ela, determinando a sua condução até a delegacia. Após a autuação, a mulher não saldou o valor da fiança arbitrada, razão pela qual aguarda o encaminhamento para audiência de custódia. Testemunhas ouvidas confirmaram a intimidação patrocinada por ela", informou Giraldi.

Notícia divulgada na edição desta quarta-feira do Jornal A Tribuna