Mulher é liberta de cárcere privado

A Polícia Militar Rodoviária (PMRv) libertou na tarde de ontem uma jovem de 26 anos do cárcere privado e agressões do ex-companheiro em Lauro Müller. O crime foi descoberto por volta das 15h30min, durante abordagem de rotina em frente ao posto, na SC-390, trecho do Distrito do Guatá.

Eles estavam de carona no carro de um idoso que desconhecia a situação.

Conforme a PMRv, a vítima desceu do carro, pediu socorro e afirmou que o jovem que estava com ela, também de 26 anos, era seu ex-companheiro e estava lhe ameaçando de morte. Ela residia com ele em uma casa no interior de Bom Jardim da Serra, onde era mantida sob ameaças de morte e agressões.

Ao consultar o Sistema Integrado de Segurança Pública (Sisp), os policiais descobriram que o acusado possui 35 passagens policiais e era procurado pela Justiça pelo crime de furto. Ambos foram encaminhados para a delegacia. A vítima é natural de Bom Retiro e estava sem comunicação com a família.

Ela foi encaminhada ao Instituto Geral de Perícias (IGP), em Criciúma, para realizar o exame que analisará as agressões sofridas pelo ex-companheiro. Uma equipe do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) de Lauro Müller manteve contato com os familiares e ela permanecerá sob cuidados até hoje na cidade.

Já o acusado, que é de Urubici, foi encaminhado ao Presídio Santa Augusta.