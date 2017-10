Mulher é ferida gravemente com tijolada na cabeça

Francine Ferreira

Em Turvo, na manhã de ontem, uma mulher ficou gravemente ferida ao ser atingida com uma tijolada na cabeça. Ela foi encontrada no pátio de uma empresa às margens da SC-108, na comunidade de São Luiz. O Corpo de Bombeiros foi acionado e, segundo a equipe de resgate, a vítima apresentava suspeita de traumatismo craniano e ferimentos lacerantes no crânio, além de hipotermia. Ela foi encaminhada ao Hospital São Sebastião, de Turvo. A Polícia Militar esteve no local e a Polícia Civil investigará o caso.