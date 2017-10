Mulher é alvejada por tiro no Bairro Boa Vista

Lucas Renan Domingos

A guarnição da Polícia Militar (PM) foi acionada na madrugada de hoje para atender uma ocorrência de disparos de arma de fogo na Rua São Francisco do Sul, no Bairro Boa Vista. No local a PM encontrou uma mulher de 49 anos alvejada com um tiro de arma de fogo na coxa.

A vítima relatou aos policiais que sua residência havia sido alvo de tiros, sendo que um acabou atingido a mulher. Ela não conseguiu descrever as características dos suspeitos. A vítima foi encaminhada pelo Samu ao Hospital São José.