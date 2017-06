Talise Freitas

Uma mulher foi agredida pelo companheiro na madrugada de ontem, em casa, no Bairro Erechim, em Balneário Arroio do Silva. O homem, que foi preso em flagrante pela Polícia Militar, atingiu a vítima com socos e com um pedaço de madeira.

A PM foi até o local após a mulher gritar por socorro.