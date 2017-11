Mulher é agredida e jogada de carro por ex-companheiro

Lucas Renan Domingos

Na madrugada de ontem uma mulher ficou ferida após ser agredida pelo ex-companheiro, em Lauro Müller. A vítima relatou aos policiais que as agressões aconteceram pois os dois iniciaram uma discussão por conta do agressor querer retomar o relacionamento.

Conforme a Polícia Militar (PM) de Orleans, a mulher declarou que eles estavam em uma festa na comunidade de Guatá, por volta das 00h30min, quando ambos entraram em um veículo GM Prisma, de cor branca, para conversar. Durante o trajeto eles começaram a discussão e a vítima foi agredida com puxões de cabelo, socos, mordidas e estrangulamento. Além disso, a todo momento, o suposto autor afirmava que queria matar a mulher.

A briga se estendeu durante toda a madrugada, até que o ex-companheiro jogou a vítima do carro por volta das 7h em um matagal, às margens da SC-390, no bairro Arizona,. A mulher ficou com hematomas por todo o corpo e sofreu um corte na orelha esquerda, levando 18 pontos. A Polícia Civil foi acionada e realizou buscas sobre o paradeiro do suposto autor, que não foi localizado.