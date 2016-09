Mulher é agredida ao tentar romper relação

Talise Freitas

A Polícia Militar de Içara atendeu uma ocorrência de violência contra a mulher na madrugada de ontem, no Bairro Presidente Vargas. A guarnição encontrou a vítima com um hematoma no olho. Segundo a PM, ela informou que enquanto terminava a relação com o companheiro foi agredida com um soco na face que a deixou desacordada e que, depois de acordar conseguiu fugir e acionar o 190.

Após rondas, os policiais conseguiram localizar o autor do crime escondido em uma árvore próxima da residência da vítima, sendo preso em flagrante.