MP de Içara denuncia empresário por estupro

Talise Freitas

A 2ª Promotoria de Justiça da Comarca de Içara denunciou ontem, ao Poder Judiciário, o empresário criciumense Marcos Claiton Machado, de 38 anos, pelo crime de estupro. A vítima foi uma adolescente de 15 anos na época, abordada pelo acusado no Bairro Boa Vista, em Içara, fotografada e violentada sexualmente no ano passado. A Polícia Civil chegou a investigar o caso, que foi arquivado por não ter suspeita de autoria.

Pedido de mais uma prisão

Com a prisão de Machado no último dia 12, pelo estupro de vulnerável e cárcere privado de uma menina de 11 anos de Cocal do Sul, alguns casos foram confrontados, inclusive este, onde a vítima reconheceu, por meio de fotos, o empresário como sendo o autor do crime o qual foi vítima, assim como reconheceu também o veículo e a arma, usados na abordagem. O promotor Marcus Vinicius de Faria Ribeiro também representou pela prisão preventiva de Machado por este fato. Conforme a assessoria do Ministério Público (MP), o caso está bastante embasado, com provas bem robustas.

Denúncia do caso de Cocal nesta semana

Por conta de a vítima ter menos de 18 anos, a punição é de oito a 12 anos de prisão. A denúncia agora está sob análise do Poder Judiciário, que se aceitar, transforma o acusado em réu em processo criminal. Ele segue no Presídio Santa Augusta, foi interrogado na última sexta-feira sobre o caso de Cocal, dentre outros que surgiram após a prisão, mas adquiriu o direito de permanecer calado, se manifestando somente em juízo. O inquérito do estupro da menina de Cocal do Sul já está sob análise do MP da Comarca de Urussanga que deverá se manifestar ainda nesta semana sobre o oferecimento da denúncia ou mesmo pedido de mais provas, porém neste último caso a Polícia Civil acredita ser difícil ocorrer, já que há provas bem contundentes, inclusive o reconhecimento da própria vítima.