Motorista sofre fratura exposta após capotamento no Centro

Talise Freitas

Um capotamento, no início da tarde de ontem, na área central, chamou atenção de quem passava pela Rua Barão do Rio Branco, em Criciúma. O condutor de um Fox, de 39 anos, relatou à Polícia Militar que foi o possível causador do acidente por ter cruzado a preferencial batendo em uma Toyota Fielder.

Com a colisão, o veículo rodopiou até capotar. O motorista foi encaminhado ao Hospital São José com fratura exposta no braço esquerdo. Uma I/Mercedez Benz C180 também acabou sendo atingida. Os outros condutores saíram ilesos.