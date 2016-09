Motorista que provocou três mortes presta depoimento

Talise Freitas

O motorista de um Hyundai Azera, com placas de Balneário Rincão, envolvido em um acidente que resultou na morte de três jovens na noite desse sábado, na BR-101, no Bairro Vila Nova, em Içara, apresentou-se na tarde de ontem, acompanhado de advogado, na Delegacia da Comarca de Içara. O delegado Ivaldo Gregório Inácio tomou depoimento do homem, que tem 29 anos e não possui Carteira Nacional de Habilitação (CNH). A autoridade policial espera alguns laudos, como também oficialmente o Boletim de Ocorrência re-gistrado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a tomada de depoimentos para dar os devidos encaminhamentos ao inquérito policial, já indicando que o motorista deverá ser indiciado por triplo homicídio culposo (quando não há intenção de matar), além de ter fugido do local sem prestar socorro às vítimas.

Em depoimento, ele declarou que deixou o acidente com medo de ser linchado por populares e que não sabia da real condição das vítimas, fugindo por um matagal. Informou ainda que colidiu na traseira do Corsa, com placas de Criciúma, na tentativa de uma ultrapassagem, no exato momento em que o carro criciumense também tentava ultrapassar. "Alegou que não ingeriu bebida alcoólica, que ficou o dia todo em casa e que saiu para ir a um evento em Tubarão. Disse ainda que estava entre 80 e 100 quilômetros por hora, o que não acredito, pois não faria o estrago que fez nessa velocidade. Vamos aguardar as pró-ximas apurações", relatou a autoridade policial, acrescentando que o veículo é de propriedade dele, mas que não está em seu nome.

Caso seja comprovado posteriormente que o motorista estava embriagado, já que não foi encontrado no dia para ser submetido ao teste de bafômetro, pois fugiu, ele poderá responder pelos três homicídios dolosos (por ter assumido o risco) e ser julgado no Tribunal do Júri. "Para comprovar ou não, vamos ouvir algumas testemunhas que tiveram algum tipo de contato com ele", adianta o delegado. A colisão traseira ocorrida por volta das 23h40min resultou na morte do casal de namorados Aramis Zeferino de Souza e Clarice Hellen Pimentel Vieira, ambos de 30 anos, e Gabrielle Ribeiro das Almas, de 31 anos, que deixou uma filha pequena.

O único sobrevivente do Corsa foi o motorista, de 29 anos. Ele foi encaminhado ao hospital devido à queixa de dores na coluna. Com o impacto da batida traseira, o Corsa foi parar na calha lateral da rodovia federal, deixando o veículo totalmente destruído. As vítimas, que moravam em Criciúma, ficaram presas às ferragens e morreram em decorrência de fraturas na coluna cervical.

Outra tragédia ocorreu

há seis meses

Este foi o segundo acidente trágico tendo mais de uma vítima ocorrido neste ano em Içara em um intervalo de seis meses. Na noite de 28 de março, cinco integrantes de uma mesma família de Maracajá morreram na hora após serem atingidos por um Jeep, com placas de Porto Alegre (RS), na localidade de Esplanada, também na BR-101. O titular da 2ª Promotoria de Justiça da Comarca de Içara, Marcus Vinicius de Faria Ribeiro, ofereceu denúncia contra o motorista, de 20 anos, por cinco homicídios culposos. A denúncia já foi aceita pelo Poder Judiciário. O promotor ainda requereu indenização aos familiares das vítimas e a suspensão da CNH do motorista, impedindo o direito dele de dirigir.

O motorista não estava embriagado, mas teria dormido ao volante, quando invadiu a pista contrária, atingindo de frente o veículo Santana das vítimas, ficando constatada imprudência.

As vítimas da tragédia foram Lisangela Rocha de Souza, de 44 anos, ex-vereadora de Maracajá e que era assessora do deputado estadual José Milton Scheffer (PP) na região Sul; a filha dela, Jordana Rocha de Souza, de 24 anos; o pai, Valdemar Rocha, de 78 anos; a mãe, Maria Corrêa Rocha, de 76 anos, e a irmã, Lislei Rocha, de 52 anos.